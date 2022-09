Na de eerste vrije training op Monza zag het er nog goed uit voor Mercedes, maar sinds de tweede vrije training zit het team alleen maar met vraagtekens. Plots was het team ‘een stuk langzamer’: “Of de rest ging sneller.”

George Russell en Lewis Hamilton tekenden in de eerste training nog voor de derde en vierde tijd, met een verschil van twee en vier tienden ten opzichte van Charles Leclerc. Dat bood het kampioensteam hoop, al verdween die weer als sneeuw voor de zon.

In de namiddag kwam Russell niet verder dan de vijfde plaats, waarbij hij maar liefst zeven tienden toegaf op Carlos Sainz. Hamilton was op de achtste plek te vinden, op acht tienden van de Ferrari-coureur.

Hamilton wijst naar veranderingen in de afstelling als mogelijke oorzaak van het grote verschil tussen de twee sessies. “Het was niks groots, maar we waren op een of andere manier een stuk langzamer, of zij [Ferrari en Red Bull] gingen een stuk sneller”, legt Hamilton uit. “Ik gaf alles, maar het voelde gewoon niet echt snel.”

Russell klaagde tijdens de tweede sessie over problemen met de batterij. Met de harde remzones genereren de coureurs veel energie, maar met alle rechte stukken is het een flinke uitdaging om deze energie op de juiste momenten weer in te zetten. “Over het algemeen missen we iets bij het inzetten hiervan”, zegt Russell.

“Ik denk dat we ongeveer op hetzelfde niveau als Red Bull zitten, maar Ferrari leek de overhand te hebben op dit gebied”, voegt de Brit toe. “Dat maakt het in een racescenario lastiger omdat zij wat meer in de kast hebben om mee te spelen. Het is iets waar we mee om moeten gaan.”