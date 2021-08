Lewis Hamilton verwacht dat de tweede seizoenshelft ‘net zo zwaar’ zal zijn als de eerste, ‘al dan niet zwaarder’. De Mercedes-coureur zegt dat de snelheid van Red Bull niet als een verrassing komt, maar dat het wel heeft gezorgd voor ‘een van de zwaarste seizoenshelften’ die Mercedes gekend heeft.

Hamilton en Verstappen waren de hoofdrolspelers in de eerste elf races van het seizoen. Hamilton voerde het kampioenschap tot en met Monaco aan, maar sindsdien nam Verstappen de overhand en bouwde hij zijn voorsprong uit. Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon door de crash op Silverstone en de schade die hij opliep in Hongarije na de tik van Valtteri Bottas. Met nog twaalf races op de planning ligt het kampioenschap nog helemaal open, ook omdat Hamilton een magere voorsprong van acht punten heeft. Hamilton bestempelt de eerste seizoenshelft als ‘een van de zwaarste’ en weet dat er nog een pittige uitdaging te wachten staat.

“Ik heb niet het gevoel dat ik meer op mijn hoede ben dan aan het begin van het jaar”, antwoordt Hamilton, gevraagd of hij nu meer op zijn hoede is nu Verstappen graag de leiding in het kampioenschap weer wil overnemen. “We wisten hoe goed ze zouden zijn aan het begin. We hebben natuurlijk hun snelheid gezien in het verleden. Natuurlijk werden ze steeds sterker en sterker naarmate het seizoen vorderde. Het is zwaarder geworden voor ons. We hebben het wat lastig gehad, maar we opereren weer op de manier die we gewend zijn”, aldus de Brit.

Voor de tweede seizoenshelft kan Mercedes echter niet achteroverleunen, weet ook Hamilton zelf. “Het zal erg spannend worden”, voorspelt Hamilton. “Het zal een zware tweede seizoenshelft worden. De eerste seizoenshelft was absoluut een van de zwaarste en ik verwacht dat het in de tweede helft hetzelfde zal zijn, al dan niet zwaarder”, besluit Hamilton

