Met updates, een nieuw format én de steun van het thuispubliek hoopt Lewis Hamilton de rollen weer eens om te draaien na vijf nederlagen op rij. “Er is keihard gewerkt de afgelopen weken dus hopelijk wordt het weer een close gevecht met Red Bull.”

Hamilton heeft ‘enorm veel zin’ in de sprintrace, volgens hem is er veel veranderd aan de auto. “Maar het is geen gigantische update als je kijkt naar onze achterstand de laatste races. Hopelijk helpt het ons echter wel het gat wat te dichten.” Het leek vandaag alsof Hamilton een soort heimwee had naar het begin van het seizoen toen de verschillen met Red Bull kleiner leken.

Lees ook: Verstappen ziet Silverstone niet als ultieme test: ‘Gewoon weer een weekend’

BSR Images

“Toen was de auto geweldig, in de eerste vier races konden we het gevecht aangaan. Zij hebben sindsdien grote stappen vooruit gezet, het was de afgelopen wedstrijden niet geweldig van onze kant. Ik hoop dat ik het team in dezelfde positie kan krijgen als aan het begin van het seizoen. Het was toen zo spannend omdat de auto’s nagenoeg gelijk waren, we konden als coureur echt het verschil maken. Een grotere rol spelen, ik hoop dat dat terugkomt.”

Hamilton en ook de andere Britse coureurs weten op Silverstone zich in ieder geval gesteund door op zondag tot wel 130.000 racefans. “Zij brengen een energy en een buzz, als je je thuisrace rijdt en zeker als dat de Britse Grand Prix is, dan kun je wel iets extra’s brengen. Ik hoop dat alles samenkomt dit weekend en dat we dat gat naar die gasten iets kunnen dichten.”

Lees ook: Mediapas: Met deze auto’s komen de coureurs naar Silverstone