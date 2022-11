Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat Mercedes de afgelopen races een stap vooruit heeft gezet, maar twijfelt tegelijk of het niet juist Red Bull en Ferrari zijn die ‘een stap terug’ hebben gezet.

Mercedes heeft in Austin haar laatste grote update van het seizoen geïntroduceerd en het leek meteen zijn vruchten af te werpen. De verschillen in de kwalificaties zijn de afgelopen races een stuk kleiner dan eerder dit seizoen terwijl de W13 ook in de races sterker oogt.

De stappen die Mercedes de afgelopen weken heeft gezet stemmen Hamilton positief, ook over de kansen van het team om het gat in de winter te dichten. “We zetten een stap”, zegt Hamilton. “We weten dat we enkele echte veranderingen kunnen doorvoeren zodat we volgend seizoen beter in staat zijn om mee te vechten.”

Lees ook: Mercedes-duo zint op echte overwinning na sprintzege Russell en verslaan van Verstappen

Of Mercedes nou juist de afgelopen weken grote vooruitgang heeft geboekt of Red Bull en Ferrari juist wat minder zijn gaan presteren, durft Hamilton niet met zekerheid te zeggen. “Ik begrijp het niet helemaal. Wij hebben absoluut een stap vooruit gezet, maar het voelt alsof de andere twee teams juist een stap terug hebben gezet.”

“Ik weet niet of dat klopt of niet,” vervolgt Hamilton, “maar zo voelt het zeker.” Mercedes heeft voor 2023 wel al een duidelijk beeld wat het aan de bolide moet veranderen om weer wat regelmatiger voor de zeges te gaan. “Wij weten welke kant we op moeten gaan en wat we moeten doen om ons meer in het gevecht te kunnen mengen. We zijn super gefocust. Iedereen die ik ken staat er al helemaal klaar voor om een tandje bij te zetten in de winter”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images