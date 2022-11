George Russell heeft zijn eerste overwinning in de Formule 1 binnen, al gaat het ‘maar’ om een sprintrace en gaat deze dus niet de recordboeken in als Grand Prix-zege. De Brit versloeg Max Verstappen in een smakelijk sprintduel in Brazilië en pakte zo ook de eerste medaille van het jaar voor Mercedes.

Op een echte overwinningsbokaal met het nummer één erop moet de zilvergrijze formatie dus nog wachten, al zijn de eerste traditioneel bij de sprintrace uitgereikte medailles dus binnen. Achter Russell en nummer twee Carlos Sainz (Ferrari) finishte Lewis Hamilton namelijk als derde voor Mercedes.

Een goed optreden dus voor het dit seizoen zo geplaagde Mercedes, dat na een reeks kampioenschapsjaren met lede ogen moest toezien hoe rivaal Red Bull in 2022 vrij eenvoudig de dubbel veiligstelde. Extra pijnlijk daarbij is dat Mercedes zelf nog geen race gewonnen heeft.

Jubelende Russell

“Ongelofelijk”, noemt Russell zijn sprintrace-zege dan ook. “Ik had niet gedacht dat we zoveel snelheid zouden hebben. Het laat wel weer zien hoe hard iedereen werkt, hoeveel progressie we boeken. De auto voelt sinds de race in Amerika al geweldig”, prijst hij Mercedes’ manschappen.

Wat Russell wel erkent, is dat hij op zijn setje softs mogelijk een voordeel had op Verstappen, die op mediums reed. “We weten niet hoe Max het op softs had gedaan, maar zijn hier alsnog blij mee.” In duel met Verstappen moest Russell het risico naar eigen zeggen afwegen: “Maar driemaal was scheepsrecht.”

Na een paar mooie schermutselingen ging Russell immers aan Verstappen voorbij, en verdween aan de horizon. Het levert hem de eerste startplaats op voor de hoofdrace zondag. Aangezien nummer twee Sainz een gridstraf moet inlossen, nemen de Mercedessen zo zeer waarschijnlijk de eerste rij in.

Zeer waarschijnlijk, maar niet gegarandeerd, want Hamilton wacht nog een onderzoek vanwege een fout met de startprocedure. Russell hoopt echter dat zijn landgenoot naast hem staat. “Want Max zal door het veld vliegen, en dan hebben wij de luxe de strategie te splitten en kunnen we voor de zege gaan.”

Hamilton wil samenwerken

Net als Russell haalt ook Hamilton aan dat teamwork belangrijk wordt in duel met de Red Bulls en Ferrari’s. “Als we samenwerken, kunnen we de andere jongens achter ons houden”, hoopt hij. “We gaan er alles aan doen. Als de bandenslijtage meevalt en het weer goed is, kan het een mooi gevecht worden.”

Hamilton feliciteert teamgenoot Russell verder met zijn soort van zege, en spreekt zijn bekende woord van dank uit aan Mercedes voor al het harde werk. Al klinkt het na zo’n resultaat toch een stuk minder obligaat: “Deze is voor iedereen op de fabriek en het circuit, want iedereen werkt keihard.”