Carlos Sainz heeft zich verontschuldigd voor het contact met Max Verstappen in de sprintrace in Brazilië. De Spanjaard stelt dat het duel ‘op de limiet’ was en dat hij de actie wel in de remzone moest inzetten omdat de Red Bulls op de rechte stukken ‘zo snel’ zijn.

Sainz moest na de kwalificatie van vrijdag van de vijfde plek komen, wetende dat hij zondag weer vijf plekken op de startgrid moet inleveren vanwege een gridstraf. Met die gedachte knokte Sainz zich een weg naar voren en kwam uiteindelijk als tweede over de streep, al was het geen vlekkeloze race.

In bocht 1 zette Sainz de aanval in bij Max Verstappen, met wat licht contact tot gevolg waardoor Verstappen schade aan de voorvleugel opliep en terugzakte tot de vierde plek. “Het was absoluut op de limiet”, geeft Sainz toe. “Het is heel lastig om ze in te halen.”

Lees ook: Russell wint vermakelijke sprintrace, Verstappen valt terug tot P4 door schade

“Ik moest bocht 1 wel krap aansnijden als ik hem wilde inhalen”, legt Sainz uit. “Met de Red Bull moet je agressief zijn in de remzones, anders haal je ze niet in. Ze zijn zo snel op de rechte stukken, dan moet het wel onder het remmen gebeuren. Het spijt me als er wat contact was, maar dat is racen en soms moet je er gewoon voor gaan.”

Sainz benadrukt bovendien dat hij wel ‘agressief moest zijn’ vanwege zijn gridstraf voor de hoofdrace. “De tweede plek was het maximaal haalbare, ik ben blij met de snelheid. Mercedes heeft de afgelopen veel snelheid gevonden en zullen ook in de race weer snel zijn.”

Lees ook: Uitslag GP Brazilië Sprint: Russell en Hamilton pakken belangrijke punten

Voor de race is het dan ook niet gegarandeerd dat Ferrari Mercedes, dat de eerste startrij heeft opgeëist, kan inhalen. “We hebben goede pace dit weekend, maar Mercedes heeft misschien wat meer. We zien morgen wel wat er mogelijk is als meer coureurs op de mediums rijden, zoals Verstappen vandaag”, aldus Sainz, die weet dat Ferrari een ‘goede race’ nodig heeft om de Mercedessen en de Red Bulls te verslaan.