Lewis Hamilton vreest dat de strengere controles op flexi-wings – die vanaf het raceweekend in Barcelona worden ingevoerd – een negatieve impact zullen hebben op de bestuurbaarheid van de auto’s. De wereldkampioen bestempelt de flexibele vleugels zelfs als een ‘pleister voor slecht ontworpen technische reglementen’. Of zijn voormalige teambaas Toto Wolff gelijk heeft in dat vooral Ferrari straks van de strengere controles profiteert, weet Hamilton nog niet.

De Formule 1 is aangekomen in Barcelona, waar vanaf dit weekend de FIA strenger gaat controleren op het gebruik van flexi-wings. Met name McLaren werd ervan verdacht gebruik te maken van de controversiële vleugel. Hoewel Lewis Hamilton niet ontkent dat de strengere controles de teams wel eens dichter bij elkaar kunnen brengen, is de Brit ook bang dat de auto’s er moeilijker door te besturen worden.

“Als ik eerlijk ben, weet ik niet waarom dit is gebeurd”, vertelt Hamilton aan de verzamelde media in Spanje. “De flexi-wings waren nog een positief iets toen ze werden ingevoerd. Sommige teams pasten het snel aan, andere teams heel langzaam. Maar over het algemeen was het positief. Toen ik nog bij Mercedes reed en we het onderdeel vorig jaar rond deze tijd kregen, was dat positief voor ons. Sommigen hadden het eerder, anderen later. Het maakte deze generatie auto’s veel prettiger om mee te rijden. Dus het gaat de verkeerde kant op, dat is zeker.”

Hamilton geeft toe dat hij benieuwd is naar de impact van de strengere controles, omdat de flexibele vleugels eerder hielpen om het inherente onderstuur van de auto bij lage snelheden te verminderen. “Uiteindelijk waren de flexibele vleugels een pleister voor slecht ontworpen technische reglementen, zou ik zeggen”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. “Het wordt interessant om te zien hoe (de strengere controles, red.) de verschillende teams beïnvloeden. Sommige teams hebben meer flex dan andere, deden het beter dan andere, dus ik heb echt geen idee wat voor effect dat op ons allemaal heeft.”

Meeste winst voor Ferrari?

Hamiltons voormalige teambaas Toto Wolff durfde eerder al wel een kleine voorspelling te doen. Volgens de Oostenrijker heeft Ferrari waarschijnlijk het meeste te winnen met de nieuwe technische richtlijnen. De Scuderia zou, volgens de Oostenrijker, namelijk de meest ‘conservatieve’ flexibele vleugels hebben aan hun SF-25. “Ik weet niet waar het vandaan komt, ik weet niet wat hem die indruk geeft,” reageert Hamilton op Wolffs analyse. “Ik bedoel, ik hoop dat hij gelijk heeft. Maar ik heb geen idee wie er wel en wie er geen last van heeft.”

