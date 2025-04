Lewis Hamilton tempert voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Bahrein de verwachtingen van de tifosi. Ferrari heeft namelijk een upgrade voor de SF-25 meegenomen, in de vorm van een nieuwe vloer, maar de Brit verwacht niet dat zijn team hierdoor het gat naar McLaren, Mercedes en Red Bull kan overbruggen. ‘Kijk maar gewoon en geniet ervan’, is het advies van Hamilton.

Na veel wikken en wegen heeft Ferrari toch besloten om een nieuwe vloer mee te nemen naar de GP Bahrein. Geen overbodige luxe, want de renstal staat met 35 punten momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Het Italiaanse team hoopt met de upgrade het gat naar topteams McLaren, Mercedes en Red Bull te overbruggen, maar Lewis Hamilton waarschuwt de fans alvast niet al te veel op een wonder te hopen.

Hamilton tempert verwachtingen

“Niet doen, zo simpel is het”, adviseert Hamilton de tifosi tegenover ESPN. “Wacht er niet op. Kijk maar gewoon en geniet ervan. We werken zo hard als we kunnen. Dat is alles wat ik kan zeggen.” De zevenvoudig wereldkampioen legt later tegen Sky Sports uit waarom Ferrari-fans niet te veel van de renstal moeten verwachten. “We missen gewoon performance, we missen tempo. Hopelijk kunnen we dit weekend op dat vlak een stap vooruit zetten.”

Ondanks zijn eigen waarschuwingen, is Hamilton toch blij dat de Scuderia een nieuwe vloer naar de woestijnrace heeft meegenomen. De Brit kijkt daardoor toch nog uit naar het weekend in Bahrein. “Het team heeft heel hard gewerkt om de upgrades mee te kunnen nemen naar het circuit waarop we ook getest hebben. Ik ga daardoor met een positief gevoel het weekend in.”

