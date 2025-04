Met een achterstand van 26 punten op Red Bull staat Ferrari momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Het is een teleurstellende plek voor het team dat voorafgaand aan het seizoen nog doelde op een titelstrijd. Het seizoen is echter nog lang, en teambaas Frédéric Vasseur onthult alvast dat de ‘belangrijkste focus’ in Bahrein daarom zal zijn om vooruitgang te boeken.

Terwijl Red Bull, McLaren en zelfs Mercedes al meerdere podiumplaatsen bemachtigden dit seizoen, wacht Ferrari daar nog altijd op. Lewis Hamiltons sprintzege in China is voorlopig het beste resultaat van de Scuderia, en het Italiaanse team hoopt naar verluidt met een nieuwe vloer het tij te kunnen keren. Al is de renstal er nog niet helemaal uit wanneer deze upgrade naar het circuit wordt meegenomen.

Toch kijkt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sowieso uit naar het weekend op het Bahrain International Circuit. “De vierde race van het seizoen in Bahrein biedt ons de gelegenheid om te zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt met de SF-25 sinds we hier voor het laatst waren voor de pre-season test eind februari”, steekt de Fransman van wal in de voorbeschouwing.

‘Onze belangrijkste focus in Sakhir’

Vasseur is vooral benieuwd hoeveel Ferrari vooruit is gegaan op het vlak van het ‘benutten van de potentie’ van de SF-25, maar is ook realistisch. “We zijn nog niet waar we willen zijn als het gaat om de prestaties van de auto. We werken hard om vooruitgang te boeken”, vervolgt de Fransman. “Dat zal onze belangrijkste focus zijn in Sakhir, met de steun van de mensen in de fabriek in Maranello. Zelfs het kleinste detail kan belangrijk zijn tijdens het weekend, want één tiende winnen kan betekenen dat we een voorsprong hebben op onze rivalen. Zowel in de kwalificatie op zaterdag als in de race op zondag.”

