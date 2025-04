Ferrari beleeft nog altijd de slechtste seizoenstart in tijden. Hoewel teambaas Frédéric Vasseur aangaf zich niet al te veel zorgen te maken over het uitblijven van een podiumplaats, lijkt de Scuderia voor Bahrein toch actie te ondernemen. Ferrari heeft een nieuwe vloer ontworpen voor de aankomende Grand Prix, maar er is onenigheid binnen het team of de upgrade dit weekend al meegaat naar het Bahrain International Circuit.

De ondermaatse seizoenstart van Ferrari zette ook in Japan voort. Terwijl Max Verstappen en McLaren streden om de overwinning, zag Lewis Hamilton vanaf plek zeven de Mercedessen aan de horizon verdwijnen. Charles Leclerc kon nog wel als vierde eindigen, maar finishte bijna veertien seconden achter derde plaats Oscar Piastri. Hamiltons sprintzege in China is voorlopig het beste resultaat van het team dit seizoen.

Volgens het Italiaanse Formula Uno heeft de SF-25 te kampen met ‘een gebrek aan balans en pure performance’. Ferrari zou naar verluidt deze problemen willen oplossen met een nieuwe vloer voor de GP Bahrein. De vloer zou voor meer stabiliteit en balans in de bolide zorgen, waardoor het werkvenster ook groter wordt. Daarnaast moet de vloer voor meer efficiënte downforce zorgen.

Wel of niet mee naar Bahrein?

Binnen het Ferrari-kamp is er echter nog onenigheid over wanneer de nieuwe vloer precies onder de SF-25 wordt gemonteerd. Volgens het eveneens Italiaanse La Gazzetta dello Sport wil de aerodynamica-afdeling graag meteen met de nieuwe vloer in Bahrein aan de slag. Teambaas Frédéric Vasseur en technisch directeur Loïc Serra willen echter de introductie nog even uitstellen. De twee Ferrari-topmannen zouden graag eerst de balans van de SF-25 nog verder verbeteren, voordat een volgende aerodynamische verandering wordt doorgevoerd. Zo kan naar verluidt de effectiviteit van de vloer beter worden beoordeeld.

Mocht Ferrari op donderdag toch besluiten de nieuwe vloer mee te nemen naar Bahrein, dan kan de vrije training op vrijdag gebruikt worden om de nieuwe vloer te testen tegenover de oude vloer.

