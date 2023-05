Lewis Hamilton heeft goede hoop dat het nieuwe concept van Mercedes de renstal verder naar voren zal brengen. Toch temperde de zevenvoudig wereldkampioen donderdag in Monaco gesprek met de media de verwachtingen. “We gaan echt niet ineens winnen.”

Een eerste blik op de wagen van Mercedes voor komend weekend leerde in de pitstraat van Monaco overduidelijk dat de zogeheten ‘zeropod’ van het team verleden tijd is. In plaats van de meer verticale sidepod kiest Mercedes weer voor de meer conventionele horizontale sidepod.

“Ik ben heel erg benieuwd”, aldus Hamilton. “We wisten zelf een tijdlang ook niet hoe we onze problemen moesten oplossen.” Het concept van de bolide is overigens niet veranderd; wel aangepast. Een volledig nieuwe wagen is het niet, dat was simpelweg niet haalbaar en uitvoerbaar voor het team.

(Tekst loopt door onder de foto)

Niet meer de meer verticale, maar een conventionelere horizontale sidepod; Mercedes heeft de W14 daarmee uitgedost voor de Grand Prix van Monaco komend weekend (ANP)

Hamilton repte in het prinsdom van een moeilijke periode; vorig jaar sloeg Mercedes de plank mis met het concept en desondanks hield de renstal er ook voor 2023 aan vast. “We hebben twee jaar slechte besluiten genomen. Maar we zijn binnen het team allemaal hongerig naar succes. Hopelijk komen we dichter bij de anderen.”

Tot die ‘anderen’ behoort bijvoorbeeld Max Verstappen. De Nederlander zei donderdag dat hij wel begrijpt dat Mercedes na het afgelaste raceweekend in Imola heeft besloten het aangepaste concept dan maar in Monaco te introduceren. “Dan leer je er meer van dan als je het in de garage laat staan.”

Wat er precies te verwachten valt van de updates van Mercedes, is voor velen nog de vraag. Ook voor de renstal zelf overigens. Verstappen durfde er donderdag ook geen voorspelling over te doen. Hij zei wel Charles Leclerc als zijn voornaamste concurrent te zien.