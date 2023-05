Red Bull is aan een dominant seizoen bezig en is met name erg sterk tijdens de races. In de kwalificaties is het verschil met de andere teams echter kleiner en juist in Monaco is het verzilveren van de pole position van groot belang. Hoe groot schat hij zijn kans in om vanaf de eerste plek te starten?

“Onze snelheid over één ronde is niet ons sterkste punt, maar toch hebben we een aantal pole positions behaald dit jaar,” antwoordde Verstappen tegenover de verzamelde pers, waaronder Formule 1 Magazine. “Het is mogelijk, maar hier in Monaco kan het ook zomaar een verrassing worden. Maar het is het niet het einde van de wereld. Het is maar één race op de kalender en we willen een goed resultaat boeken. Uiteraard wil ik winnen, maar als dat niet lukt moeten we zorgen dat we gewoon zoveel mogelijk punten scoren.”

“We kijken zowel naar zowel Ferrari als Aston Martin, maar we weten ook niet wat Mercedes gaat doen,” blikte de tweevoudig wereldkampioen alvast vooruit. “Ik zie Ferrari en met name Charles Leclerc als grootste concurrent dit weekend. Maar Aston Martin is ook snel in de langzame bochten. Ze zijn nog niet zo efficiënt op het rechte stuk, dus hier kunnen ze dichtbij komen.”

Mercedes gaat dit weekend de langverwachte upgrade introduceren. Gaan ze hiermee het gat dichten naar Red Bull? “Ik vind dat lastig te zeggen, en dat geldt voor hen ook. Ze moeten eerst het nieuwe concept gaan snappen. Ik heb geen idee waar ik ze nu moet plaatsen.” Op de vraag of het wel verstandig is om het concept hier in Monaco te gebruiken in plaats van op een meer standaard circuit is Verstappen helder: “Ik zou het altijd zo snel mogelijk op de auto zetten. Dan leer je er meer van dan dat je het in de garage laat staan.”

