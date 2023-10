Lewis Hamilton maakt zich geen illusies voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. “Ik denk dat Max Verstappen me al snel in de wedstrijd in de nek zal hijgen”, blikt de Brit vooruit. Hij begint de race vanavond in Austin vanaf P3. Verstappen, zaterdag winnaar van de sprintrace, start als zesde.

“Het kan zondag een mooi gevecht worden met Charles Leclerc en Lando Norris (zij starten als eerste en tweede, red.) Het zou leuk zijn om Max achter ons te kunnen houden”, aldus Hamilton. De Mercedes-coureur realiseert zich naar eigen zeggen dat het lastig wordt.

“De snelheid van hem, in de Red Bull, is indrukwekkend. Ik kwam in de sprintrace nog wel dichtbij, maar Max kon daarna uitlopen. Met deze snelheid denk ik dat hij me tijdens de Grand Prix snel in de nek zal hijgen.”

Het doet overigens niet af aan de blijdschap van Hamilton over de podiumplek in de sprintrace op de zaterdag in Austin. “Ik geniet van dit weekend. Ik voel dat we een stap hebben gemaakt met de auto.” Daarmee verwijst hij naar de nieuwe vloer, de laatste update van dit seizoen. “Het team heeft goed werk geleverd dit jaar, zeker nadat we met een matig pakket begonnen.”

