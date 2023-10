Dat Lewis Hamilton en George Russell met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Grand Prix van Qatar zit teambaas Toto Wolff nog steeds niet lekker. In de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten blijkt Wolff nog altijd gefrustreerd over de botsing tussen zijn twee rijders. Hamilton nam later de schuld op zich.

“Als team wil je nooit dat beide auto’s met elkaar in botsing komen. Het is frustrerend dat we een hoop punten hebben laten liggen aangezien de auto snel was”, stelt Wolff. “Lewis en George weten dat het teambelang voorop staat, het mag nooit de bedoeling zijn om dat in gevaar te brengen. Maar goed, we kunnen allemaal leren van dit moment.”

Nieuwe vloer

De blik moet en gaat volgens Wolff dan ook vol op de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Daar staat voor Mercedes genoeg op het spel: de strijd met Ferrari om plek 2 in het constructeurskampioenschap bijvoorbeeld, maar ook de jacht van Hamilton op Sergio Pérez in de strijd om ‘best of the rest’ te worden achter drievoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Mercedes reist met een nieuwe vloer voor de W14 af naar Amerika. “Dat is onze laatste grote upgrade voor dit seizoen”, aldus Wolff. “Hopelijk boeken we er nog wat progressie mee. Al is het ook een volgende mijlpaal in onze doorontwikkeling van de auto richting de W15.”

