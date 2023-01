Na je driehonderdste start nog een Grand Prix winnen: het is nog nooit een Formule 1-coureur gelukt, maar Lewis Hamilton twijfelt er – zelfs na zijn eerste zegeloze seizoen – niet aan dat hij het voor elkaar gaat krijgen.

Door Luis Vasconcelos

Dat stelt de Brit in interview met FORMULE 1 Magazine. 2022 was, na het pijnlijke titelverlies eind 2021, geen gemakkelijk jaar voor Hamilton en zijn team Mercedes. Toch, denkt hij, zijn ze er alleen maar sterker door geworden. “Als ik iets van afgelopen jaar kan zeggen, dan is het wel dat we als team alleen maar veerkrachtiger en meer vastberaden zijn geworden.”

Natuurlijk, erkent hij: het was wel ‘pittig’ om met de teleurstelling om te gaan dat Mercedes in 2022 geen geweldige auto had geproduceerd. “Want we wilden juist terugslaan na 2021. Dat was waar onze drive uit voortkwam.” Boos of gefrustreerd is Hamilton naar eigen zeggen desondanks niet geweest. “Maar op een gegeven moment dacht ik wel: ‘God, met deze auto kan ik echt niet om de titel vechten’.”

Een race winnen lukte Hamilton – in tegenstelling tot teamgenoot George Russell – evenmin in 2022. Het was daarmee het eerste zegeloze seizoen voor de coureur die al sinds 2007 meedoet en op 310 starts staat. Daarover: er is nog nooit een Formule 1-coureur geweest die na zijn driehonderdste start nog heeft gewonnen… Hamilton: “Maar er is ook nog nooit een coureur geweest zoals ik.”

