Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij de kans had om een bijrol te vertolken in Top Gun: Maverick. De zevenvoudige wereldkampioen had kunnen schitteren naast goede vriend Tom Cruise, maar moest door zijn verplichtingen aan de Formule 1 weigeren. Achteraf baalt Hamilton van zijn keuze, maar inmiddels is zijn eigen Apple-film in de maak.

LEES OOK: Hamilton heeft vrede met Abu Dhabi 2021: ‘Bestolen, maar wel keerpunt in mijn leven’

De coureur gaat in gesprek met GQ in op zijn gemiste Hollywood-debuut. Hij en Tom Cruise kennen elkaar al zo’n tien jaar. In 2018 werd Hamilton gevraagd een bijrol te spelen in het langverwachte vervolg op Tom Cruise zijn Top Gun. De film, die we tegenwoordig kennen als Top Gun: Maverick, ging in 2022 in première – zonder Lewis Hamilton. De Mercedes-topman was tijdens het filmen verwikkeld in een titelstrijd met Sebastian Vettel en kon zich geen filmcarrière permitteren.

“Ten eerste had ik nog nooit een acteerles gehad”, aldus Hamilton. “En ten tweede had ik gewoonweg niet de tijd om me eraan te wijden. Ik herinner me dat ik het Joe (regisseur Joseph Kosinski, red.) en Tom moest vertellen – en het brak mijn hart.” Achteraf baalt Hamilton van zijn keuze. “Toen ze me de film lieten zien kreeg ik natuurlijk spijt”, geeft hij toe. “Ik dacht alleen maar: ‘Dat had ik kunnen zijn!'”

Nieuwe film met Brad Pitt

Inmiddels werkt Hamilton aan zijn eigen Top Gun. De zevenvoudig wereldkampioen produceert een fictieve Formule 1-film met een hoofdrol voor onder andere Brad Pitt. De Amerikaanse acteur is al meerdere keren in raceoverall op circuits gespot. De film (waarvan de titel nog niet bekend is) wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, het brein achter Top Gun: Maverick.

Hamilton – die na het racen een carrière in de filmindustrie ambieert – vertelt aan GQ wat zijn rol is bij het maken van de film. “Ik moet er vooral op letten dat we geen onzin verkopen”, legt hij uit. “Gewoon advies geven over waar racen echt om draait en wat je als racefanaat zou aanspreken en wat niet.”

Brad Pitt en Damson Idris vertolken twee Formule 1-coureurs in de aangekondigde Apple-film die Hamilton produceert (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)