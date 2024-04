Bijna drie jaar na dato is de ontknoping van het WK formule 1 2021 in Abu Dhabi nog altijd een gevoelig gespreksonderwerp voor Lewis Hamilton. Inmiddels, zo geeft de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, aan, heeft hij vrede met de uitkomst. “Maar natuurlijk ben ik wel bestolen”, zegt hij erbij.

In Abu Dhabi moest Hamilton de wereldtitel in een sensationele ontknoping van het seizoen laten aan Max Verstappen. In de laatste ronde van het seizoen werd de strijd na een safetycarsituatie beslist in het voordeel van Verstappen, waarbij er een hoofdrol was weggelegd voor wedstrijdleider Michael Masi.

Hamilton: ‘Samen door achtbaan gegaan’

Inmiddels probeert Lewis Hamilton, die na dit seizoen Mercedes zal verruilen voor Ferrari, vooral de positieve punten mee te nemen van het seizoen 2021 en met name de ontknoping in Abu Dhabi. Zo koestert hij het feit dat zijn vader Anthony erbij was. “We zijn samen door een enorme achtbaan van het leven gegaan, met ups en downs. En op de dag dat het het meeste pijn deed, was hij er voor mij. En de manier waarop hij me opvoedde was om altijd op te staan, je hoofd hoog te houden”, zegt Hamilton tegen GQ Magazine.

Video: Zo werd Verstappen wereldkampioen in Abu Dhabi 2021 ten koste van Hamilton

Lewis Hamilton vervolgt: “Ik weet nog dat ik Max natuurlijk ging feliciteren en ik realiseerde me niet wat voor impact dat zou hebben. Maar ik was me er wel echt van bewust dat er een mini-me stond te kijken. Dit was een bepalend moment in mijn leven, zo voelde ik dat. Ik had het niet gevisualiseerd, maar ik was me er zeker bewust: of ik val op de grond en ik sterf óf ik sta op en herpak mezelf.”

Nog altijd is Abu Dhabi tot op zekere hoogte een open wond voor hem, erkent Lewis Hamilton. “Als ik er een filmpje van zie, voel ik de pijn nog steeds. Maar ik heb er vrede mee.”

