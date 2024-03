Coureur en analist Jeroen Bleekemolen is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Dit keer gaan we wat dieper in op de magie van Ferrari. Waarom wil bijna elke coureur voor dit team rijden, is de jaarlijkse bonus die ze opstrijken terecht, heeft de Italiaanse renstal in de komende jaren meer potentie dan Red Bull en hebben ze in Maranello een fout gemaakt door Carlos Sainz in te wisselen voor Lewis Hamilton?

“Ferrari heeft met Hamilton de verkeerde coureur aangetrokken”, meent Jeroen Bleekemolen in ieder geval.

