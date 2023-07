Lewis Hamilton heeft de regels over de track limits bij de Grand Prix van Oostenrijk bekritiseerd. Na afloop van de race stelde de Mercedes-coureur tegen de verzamelde media dat het klikken over de overtredingen van de concurrentie niet bij racen zou moeten horen.

De Grand Prix van Oostenrijk stond bol van de overtredingen van de track limits. In totaal waren er ongeveer 1200 mogelijke overtredingen begaan tijdens de race, een gemiddelde van één overtreding per coureur iedere 1.1 ronde. Vele van die overtredingen werden al door de andere coureurs opgemerkt tijdens de race. Lando Norris werd gevraagd door te geven wanneer Hamilton van de baan ging, waarop Norris antwoordde met “het gebeurt in elke bocht, ik kan niet blijven praten”.

Hamilton zelf had er ook een handje van om te klikken over zijn concurrenten. Na afloop zegt hij dat hij het niet vindt passen bij een sport als Formule 1 om dat te doen. “We zullen waarschijnlijk een nieuwe oplossing voor dit circuit moeten vinden. Een paar jaar geleden, toen we nog niet zo’n gedoe met track limits hadden, was het een stuk leuker om hier te rijden. Nu voelt het erg vreemd om tijdens het rijden aan te moeten geven wat de auto voor je doet. Dat is namelijk wat het team van je vraagt. Dat is niet wat racen is. Daar gaat het niet om in de autosport.”

‘We moeten gewoon van de baan af kunnen gaan’

Hamilton kreeg tijdens de race al een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits. Na afloop van de race kreeg de zevenvoudig wereldkampioen nogmaals een tijdstraf, ditmaal van tien seconden, waardoor hij terugzakte van de zevende naar de achtste plek. Volgens Hamilton is het onzin dat dat gebeurde.

“Norris ging minstens tien keer van de baan af zodra hij mij voorbij was”, klaagt de Mercedes-coureur. “Pérez net zo. Maar daar kregen zij geen straf voor. We moeten gewoon van de baan af kunnen gaan zonder dat iemand van ons daar een straf voor krijgt.”

Hamilton is niet de enige die kritiek heeft op het hele gebeuren. Max Verstappen stelde dat de situatie met de track limits de hele sport als een groep amateurs laat lijken. Kevin Magnussen beschreef het als ‘bullshit’. Zelfs de stewards van dienst suggereerden achteraf dat er een oplossing wordt gevonden voor het circuit zodat dit niet meer voor zal komen.

