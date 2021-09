Lewis Hamilton zegt het graag op te willen nemen tegen George Russell, mocht hij inderdaad zijn teamgenoot worden in 2022. De zevenvoudig wereldkampioen noemt Russell ‘ongelooflijk getalenteerd’ en ‘een van de coureurs die de toekomst van de sport zijn’. Hij benadrukt wel dat hij niet voelt dat hij dan wat te bewijzen zou hebben tegen Russell.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf vorige maand aan dat ze bij de keuze tussen Valtteri Bottas en George Russell voor dat tweede zitje kiezen tussen de stabiliteit van Bottas en het talent van Russell. Nico Rosberg, de Formule 1-wereldkampioen van 2016, voorspelde al dat de komst van Russell bij Mercedes zou kunnen zorgen voor een ‘verhitte interne strijd’. Ook Verstappen denkt dat Russell het Hamilton lastig kan maken. Maar de 36-jarige Brit zou de komst van Russell juist verwelkomen.

“Ik denk eerlijk gezegd dat het wel goed zal zitten”, zegt Hamilton. “George is een ongelooflijk getalenteerde coureur, dat is duidelijk. Ik zou zeggen dat zijn kwalificatierondje het enige hoogtepuntje van vorige week was. Het was fantastisch. Hij is nederig, heeft een geweldige benadering en ik kan me voorstellen dat het helpt dat hij ook Brits is, wat betreft de communicatie.”

“Hij is de toekomst”, vervolgt Hamilton. “Hij is een van de coureurs die de toekomst van de sport zijn. Hij heeft al geweldige rijkunsten laten zien en ik ben ervan overtuigd dat hij zal blijven groeien. Waar kan dat beter dan in een geweldig team als Mercedes, of naar welk team hij dan ook gaat?”

“Het is niet dat ik iets te bewijzen heb”, aldus Hamilton. “Ik heb tegen geweldige coureurs gereden die mijn teamgenoot waren. Ik streed in mijn rookieseizoen tegen Fernando (Alonso, red.), dus ik heb niet echt het gevoel dat ik iets te bewijzen heb”, besluit de Brit.

