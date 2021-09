Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg is van mening dat zowel Valtteri Bottas als George Russell het tweede Mercedes-zitje naast Lewis Hamilton verdient. De wereldkampioen van 2016 noemt de keuze voor Bottas een ‘makkelijkere’, een keuze voor Russell zou ‘spannender’ zijn. De Brit zou volgens Rosberg namelijk voor een meer verhitte strijd binnen het team zorgen.

Het aangekondigde afscheid van Kimi Räikkönen van woensdag kan wel eens het startsein zijn voor silly season. De Fin laat met zijn vertrek een zitje vrij voor 2022 en volgens geruchten zou dat zitje wel eens overgenomen kunnen worden door een andere Fin, namelijk Valtteri Bottas. Zijn contract bij Mercedes loopt dit seizoen af en het heeft er alle schijn van dat Mercedes-junior en huidig Williams-coureur George Russell volgend jaar naast Hamilton zal rijden.

Hoewel het erop lijkt dat de meeste mensen in de Formule 1-paddock graag zien dat Russell de overstap naar Mercedes maakt, zou oud-Mercedes-coureur Nico Rosberg het ook Bottas nog gunnen om langer te blijven. “Of het nou Valtteri of George wordt, ze verdienen allebei dat zitje”, zegt Rosberg tegen Motorsport.com. “Valtteri heeft een goede job gedaan in de Mercedes. Natuurlijk zijn de dingen dit seizoen niet gegaan zoals hij had gewild, maar over het algemeen heeft hij wel het werk geleverd wat Mercedes van hem vereist.”

“We zullen wel zien wat ze beslissen”, vervolgt de Duitser, nu actief als Sky F1-analist. “Valtteri zou het makkelijkere besluit zijn, omdat je weet wat je hebt. George is misschien de wat spannendere optie. Laten we zien wat ze ons brengen. Als ze George nemen, dan zal het interne gevecht bij Mercedes anders zijn, en mogelijk meer verhit”, oordeelt Rosberg. Maar of het zover zou kunnen komen zoals de interne strijd in 2016, toen Rosberg en Hamilton verwikkeld raakten in een verhitte strijd met mindgames? “Geen idee. Als hij (Russell, red.) op een dag naast Lewis rijdt, dan is het onmogelijk om te voorspellen hoe hij zich zal gedragen in zo’n situatie.”

