Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt in de toekomst meer diversiteit te zien in de Formule 1: “Het zou geweldig zijn als een sterke jonge vrouw ons allemaal verslaat.”

In een door Mercedes gepubliceerde video wordt Hamilton herenigd met al zijn titelwinnende auto’s. De Brit blikt daarbij terug op zijn carrière, maar kijkt ook vooruit. Wat hij onder meer nog wil doen? “Ik wil jonge talenten helpen. En ik wil deze sport veranderen. Ik wil dit een sport met meer diversiteit maken.”

“Ik wil de teams ook stimuleren meer divers te worden”, zegt Hamilton, die de sport ook ‘toegankelijker’ wil maken. Dit onder meer naar aanleiding van zijn recente bezoek aan het FIA-gala. “Ik kwam daar een Aziatische familie tegen en was verrast. Ik dacht dat ik de enige persoon daar zou zijn met een bruine huidskleur. Want normaal gesproken is dat zo.”

“Je kan om zoiets lachen en het grappig vinden. Maar ik bevind me in een wereld waarin dat mijn hele leven heel normaal is geweest. Daarom is het ook geweldig om te zien dat er, langzaam maar zeker, steeds meer diversiteit komt. Dat je Aziatische, zwarte of wat voor mensen dan ook in het publiek ziet, dat is geweldig. Want het is ook een wereld die voor iedereen open is.”

“Ik hoop ook dat er op een bepaald moment een sterke jonge vrouw komt die ons allemaal verslaat”, zegt Hamilton. “Dat zou toch wel iets heel speciaals zijn”, denkt hij. Om vrouwelijke coureurs meer in de spotlight te zetten, is afgelopen jaar de W Series al begonnen, een raceklasse voor vrouwen.