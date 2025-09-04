Lewis Hamilton maakt zich op voor zijn eerste Grand Prix in Ferrari-rood op de legendarische Temple of Speed. Toch arriveert de zevenvoudig wereldkampioen met gemengde gevoelens in Italië. Het weekend in Zandvoort, waar hij crashte en tweemaal spinde in de trainingen, zit nog vers in zijn geheugen.

“Het is niks voor mij om zulke fouten te maken,” geeft Hamilton eerlijk toe. “Ik voel me er rot onder, maar ik krijg gelukkig veel steun vanuit het team. Achteraf bleek dat mijn fouten een combinatie van factoren waren, dus het lag niet allemaal aan mij. Maar zeker in de race zie ik dat we stappen maken, dus ik blijf positief over de richting waar we opgaan.”

De Brit is vastbesloten om in Monza sterker voor de dag te komen. Toch is het voor hem een weekend vol onbekenden: hij rijdt hier voor het eerst voor Ferrari, op het circuit dat symbool staat voor de tifosi en de Italiaanse trots. “Ik weet niet wat ik kan verwachten want ik heb hier niet eerder met deze auto gereden,” zegt Hamilton. “Maar Ferrari doet het doorgaans goed hier.”

Een extra hobbel op de weg is een gridstraf van vijf plaatsen die hij in Zandvoort opliep. “Ik was eerlijk gezegd geschokt door de penalty,” bekent hij. “Maar het is wat het is. Het wordt hierdoor wel een extra uitdaging. Om Q3 te halen in de kwalificatie is al zwaar, laat staan om de top vijf te bereiken. Deze straf is verre van ideaal voor mijn eerste keer in een Ferrari in Monza, maar ik ga ervoor vechten.”

