Lewis Hamilton zet met nog drie races te gaan een zege in dit seizoen uit het hoofd. De Brit stelt dat Mercedes ‘realistisch’ moet zijn over haar kansen op een zege en dat er iets bijzonders moet gebeuren, willen zij alsnog die eerste zege van 2022 pakken.

Hamilton miste in Austin op vijf seconden de gouden kans op zijn eerste zege van 2022, meteen de eerste zege van Mercedes dit seizoen. De Mercedes was echter niet opgewassen tegen de Red Bull van Max Verstappen, die in de slotfase Hamilton verschalkte en zijn dertiende zege van het seizoen pakte.

Hamilton en Mercedes hebben zo nog maar drie races over om alsnog voor die eerste zege van het seizoen te gaan. Maar het team ‘moet echt realistisch’ zijn over haar kansen op een zege in die resterende races. “De Red Bull is al het hele jaar by far de snelste auto en dat is het nog steeds”, stelt Hamilton.

Dat Hamilton een gouden kans op de zege kreeg, had hij naar eigen zeggen met name te danken aan de goede betrouwbaarheid van de W13. Waar hij geen gridstraf kreeg, moesten Charles Leclerc en Sergio Pérez plaatsen op de startgrid inleveren. “Als zij er gewoon stonden, dan had het een heel andere race geweest omdat zij dan voor ons hadden gereden terwijl wij op de derde startrij hadden gestaan”, meent Hamilton.

Ook al kwam die zege er niet, was Hamilton tevreden dat hij zich in het gevecht kon mengen. “Maar op ware snelheid stonden zij al het hele weekend voor ons en dat zullen ze ook de komende drie races blijven.”

“Dus,” vervolgt Hamilton, “tenzij er iets drastisch gebeurd, is het zeer onwaarschijnlijk dat wij de snelheid zullen hebben om het gevecht met ze aan te gaan”, zet hij die zege voor nu uit zijn hoofd. “Maar we zullen ons best blijven doen. We werken aan een auto die het gevecht met hen aan kan gaan.”

Foto: Motorsport Images