Lewis Hamilton kijkt tegen een gat van één seconde aan met zijn oud-teamgenoot George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als zevende voor de Grand Prix van Australië. De Ferrari-coureur is niet verrast door de voorsprong van Mercedes. “Tijdens de vrije trainingen lieten ze niet alles zien”, vertelde Hamilton.

De Mercedes-coureurs hebben de eerste startrij volledig in handen, maar toch is Hamilton niet verbaasd. “Ik denk dat het duidelijk is dat ze het motorvermogen niet volledig hebben laten zien tijdens de trainingen. Er wordt veel over de compressieverhoudingen gepraat. Ze hebben duidelijk goed werk geleverd met hun motor, net zoals Ferrari”, merkte Hamilton op in de paddock.

‘Twee tienden’

De Ferrari-coureur wil begrijpen waar Mercedes precies een voordeel haalt. “Ze winnen ongeveer twee tienden of meer per sector puur door het motorvermogen. Als dit door de compressie komt, dan wil ik weten waarom de FIA hier niets aan doet en wat er wordt gedaan om dit te verhelpen. Als dat niet het geval is en dit is wat wij hebben, moeten wij gewoon ons werk beter doen”, concludeerde Hamilton.

De Mercedes-motoren liggen al sinds de wintertests onder vuur. De discussie gaat vooral over de compressieverhoudingen waar het Duitse team een voordeel in lijkt te hebben, namelijk een vermogensvoordeel. De FIA heeft na klachten vanuit de concurrentie besloten in te grijpen en vanaf één juni zal de compressieverhouding ook gemeten worden bij warme temperaturen, waardoor het voordeel van Mercedes mogelijk weg zou kunnen vallen.

