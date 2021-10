Lewis Hamilton zegt dat er ‘niet echt’ iets is veranderd in de relatie met Max Verstappen nu de twee in een verhitte titelstrijd verwikkeld zijn. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat ze elkaar nog steeds begroeten als zij elkaar tegenkomen in de paddock.

Hamilton en Verstappen zijn in een intense titelstrijd verwikkeld en strijden met nog zes races te gaan om ieder puntje om zo de achtste, voor Hamilton, of eerste, voor Verstappen, titel binnen te slepen. De twee zijn over het algemeen respectvol met elkaar omgegaan, al waren er ook verhitte momenten op Silverstone en Monza, toen de twee crashten. De relatie tussen de twee leek de afgelopen tijd wat bekoeld en veranderd sinds vorig jaar, maar dat is niet hoe Hamilton het ervaart.

“Niet echt”, zegt Hamilton, die ietsje later dan gebruikelijk aanschoof voor de persconferentie, over de band met Verstappen. Daar had hij overigens wel een goed excuus voor. “Ik had mezelf opgesloten in mijn kamer. Ik kon er niet uit komen. Geen grap”, lacht Hamilton. Hij vervolgt: “We hebben een beperkte communicatie. Sommige coureurs gaan meer met elkaar om dan anderen. Ik zou niet zeggen dat ik echt met bepaalde coureurs omga. We begroetten elkaar vorig jaar gewoon, dat doen we nu nog steeds dus dat is niet veranderd”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton kijkt nu tegen een achterstand van zes punten aan, maar met zes races te gaan is dat een verschil waar niet al te veel waarde aan gehecht kan worden. Ook omdat het verschil sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië nooit groter is geweest dan acht punten. Het spant er dus enorm om tussen de twee en dus weet Hamilton ook zijn taak voor de resterende zes races. “Het is belangrijk om alle races te winnen. We moeten onze punten maximaliseren de komende zes races. Het zal erg lastig worden. Er zullen momenten zijn dat we ze kunnen verslaan, maar in Mexico kunnen zij weer sterk zijn. Er kan veel gebeuren in zes races, we zullen het per race aanpakken en ons best doen”, besluit Hamilton.