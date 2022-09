Ondanks de ietwat tegenvallende kwalificatie voor Mercedes, met de vierde en zesde startplek, heeft Lewis Hamilton goede hoop dat hij vooraan mee kan doen.

Hamilton was bezig aan een goede ronde – hij zat slechts een tiende boven de tijd van Max Verstappen – toen de gele vlag, veroorzaakt door Sergio Pérez, einde kwalificatie betekende. De Brit start vanaf de vierde plek, maar heeft het gevoel dat er meer in het vat zat.

“Die laatste ronde was goed”, blikt Hamilton terug. “Maar toen zag ik de auto in tegenovergestelde richting staan en moest ik liften. Die ronde had goed genoeg kunnen zijn voor minstens de derde plek. Ik ben blij dat onze auto veel, veel beter is dit weekend, dat is geweldig.”

Lees ook: Wolff baalt van gele vlag in Q3: ‘Hamilton deed mee om de pole’

Voor de race heeft Hamilton wel goede hoop. “We zitten in de buurt en ik hoop dat we met deze jongens kunnen vechten in de race”, zegt Hamilton tegen Sky Sports. “Het is lastig om hier in te halen, zoals we in het verleden hebben gezien. Maar we hebben niets te verliezen, we moeten alles geven.”

Hamilton hoopt dat de snelheid over één ronde zich weer vertaalt naar een goede racepace. “Dat is normaliter het geval en dan zouden we ons in een goede positie kunnen bevinden. Dan hangt het alleen nog af van de strategie en andere zaken. Het gaat dan niet per se om inhaalacties op de baan, maar ik blijf hopen en dan zullen we wel zien wat ik doe.”

Hamilton heeft dus een goed gevoel voor de race, maar maakt polesitter Max Verstappen zich zorgen om de pace van Mercedes? “Nee”, reageert de Nederlander kort maar krachtig.