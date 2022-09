Mercedes-teambaas Toto Wolff was na de kwalificatie in Zandvoort niet gelukkig. De Oostenrijker baalde van de gele vlag in Q3 omdat Lewis Hamilton ‘om de pole meedeed’.

Het spande er in de laatste run van Q3 om wie er met de pole vandoor zou gaan. Charles Leclerc had de voorlopige pole in handen, maar meerdere coureurs waren in hun laatste run bezig aan een verbetering. Max Verstappen veroverde zo poleposition, maar het was diens teamgenoot Sergio Pérez die in bocht 13 spinde en een gele vlag veroorzaakte.

Dat betekende dat Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell hun pogingen moesten staken. Doodzonde, vindt teambaas Toto Wolff, aangezien Hamilton volgens hem op koers lag om de poleposition te veroveren. “Het is zeer frustrerend”, verzucht Wolff bij Sky Sports. “We zaten tienden onder de tijd van Verstappen en Leclerc, dus Lewis deed hier mee om de pole.” Op de data is echter te zien dat Hamilton juist een tiende langzamer was na twee sectoren, waardoor hij in de laatste sector nog tijd moest goedmaken, maar daar stond dus de gespinde Red Bull.

Het is flink balen voor Wolff, maar hij houdt met de vierde en zesde startplek voor zijn coureurs hoop op een goed resultaat in de race. “Alles is mogelijk”, is de Oostenrijker strijdlustig. “Naar mijn mening hadden we vandaag de snelste auto, net als gisteren in de lange runs. We starten vanaf de tweede startrij. We zullen dus wel zien wat morgen ons brengt.”