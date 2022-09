Toto Wolff, de Oostenrijkse teambaas van Mercedes, geniet met volle teugen van de oranje feeststemming op de tribunes tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De verhoudingen tussen Mercedes en Red Bull Racing zijn volgens hem weer genormaliseerd na de emotionele ontknoping van afgelopen seizoen, toen Max Verstappen in de laatste ronden van het WK zijn eerste wereldtitel veroverde ten koste van Lewis Hamilton.

“De controverse en polarisatie tussen ons was voor niemand goed. Niet voor de sport, niet voor ons, niet voor Max. Maar ik heb het eerder gezegd: Verstappen was de verdiende kampioen vanwege zijn sterke prestaties gedurende het hele seizoen. Onze relatie is respectvol”, zegt Wolff in het motorhome van Mercedes. “Het is prachtig om hier in Zandvoort te zijn. De vibe is goed. Afgelopen jaar is geweest.”

Foto: Motorsport Images

Wolff zegt niet bevreesd te zijn voor nieuwe negatieve reacties van de Nederlandse fans richting Lewis Hamilton, nog steeds naar aanleiding van de crash tussen beide rivalen op het circuit van Silverstone vorig jaar. “Formule 1 is een familiesport. Er is geen plaats voor hooligans of dronken mensen die zich respectloos gedragen. Tegen hen zou ik willen zeggen: doe lekker iets anders, maar kom niet naar het circuit”, aldus Wolff.

En over de haatberichten die op social media rondgaan over Lewis Hamilton, is Wolff eveneens zeer uitgesproken. “Mensen die dit soort berichten versturen zijn lafaards. Zij verschuilen zich achter anonieme accounts en ventileren hun eigen frustraties. Zij liggen in bed met de laptop op hun borst. God weet wat ze vijf minuten daarvoor hebben gedaan. Schrijf dat maar op. Hoe kun je iemand respecteren die eerst ligt te rukken en daarna vanachter een anoniem account beledigende berichten twittert?”

