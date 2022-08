“Je gaat van depressie naar uitbundigheid, en de andere dag andersom”: Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft niet genoten van het seizoen tot nu toe. De Oostenrijker geeft toe dat het voor het hele team ‘lastig was’ om met de tegenvallende prestaties van de W13 om te gaan.

Mercedes hoopte na vele jaren van dominantie dit seizoen opnieuw mee te doen om de titel, maar de W13 bleek aan het begin van het seizoen niet sterk genoeg. Lewis Hamilton en George Russell worstelden met het hevige gestuiter van de W13, maar konden toch regelmatig een podiumplek veroveren. De eerste zege laat echter nog op zich wachten in wat volgens teambaas Toto Wolff een zwaar seizoen is voor Mercedes.

“De waarheid is, het is gewoon zo pijnlijk en moeilijk om te leven naar je waarden”, zegt Wolff in gesprek met Motorsport.com. “Je schommelt van depressie naar uitbundigheid, en de volgende dag is het andersom. Dat gebeurt op zo’n manier dat, wanneer je denkt dat niks werkt, het voelt als Groundhog Day.”

Mercedes worstelde begin dit seizoen met porpoising, maar lijkt daar nu nog maar amper last van te hebben. Dat zorgde wel voor een flinke achterstand ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Wolff stelde onlangs dat zijn team veel kan leren van de lessen van dit seizoen, maar geeft toe dat hij liever niet in deze situatie was terechtgekomen.

Lees ook: Wolff: ‘Lessen die we dit jaar hebben geleerd zullen ons vele jaren helpen’

“We waren in staat om het tij te keren”, stelt Wolff. “Sommige dingen zijn trivialer dan je denkt. Andere dingen waren belangrijk om op te lossen zoals het porpoising, waar we nu geen last meer van hebben. Dat was vanuit een technisch standpunt zeker waardevol. Maar voor ons allemaal, vanuit het menselijke standpunt, was het erg lastig om ermee om te gaan.”

“Want als de topengineers niet echt begrijpen waarom de gegevens niet overeenkomen met de werkelijkheid, dan is dat niet gemakkelijk”, vervolgt Wolff. “Je bent dan de weg kwijt. Maar we hadden niet het gevoel dat we volledig de weg kwijt waren. Maar je denkt, hoe lang gaat dit duren om onder de knie te krijgen? Volgend seizoen staat voor de boeg. Je hebt zoiets van: ‘We moeten er snel bovenop komen, want de auto van volgend seizoen moet goed uit de startblokken komen'”, besluit de Oostenrijker.