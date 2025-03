Lewis Hamilton eindigde zijn eerste kwalificatie voor Ferrari met een achtste startplek. De Brit mag wel de race op zondag naast zijn teamgenoot Charles Leclerc aanvangen, iets waar de zevenvoudig wereldkampioen stiekem wel trots op is. “Het voelt wel goed dat ik alles wat er in de auto zat eruit kon halen”, aldus Hamilton.

Lewis Hamilton kwam niet hoger dan een achtste startplek tijdens zijn eerste kwalificatie in dienst van Ferrari. Toch was de zevenvoudig wereldkampioen niet helemaal ontevreden met het verloop van de sessie. “Ik had een kleine spin, en kon zo alle kerbstones alvast onder de loep nemen”, vertelt de Brit tegen F1TV. “We hadden echter niet verwacht zo ver weg te staan (van Norris op pole, red.).”

Hamilton moest uiteindelijk bijna negen tienden toegeven op de tijd van Lando Norris. Zijn teamgenoot Charles Leclerc deed het niet veel beter met een P7-resultaat, en slechts twee tienden scheidt de twee Ferrari-coureurs. “Om zo dicht in de buurt bij Charles te eindigen, tijdens mijn eerste kwalificatiesessie (voor Ferrari, red.) en terwijl ik nog veel moet leren over de auto, hebben we denk ik heel goed gedaan.”

Uitdaging

Op de vraag of het leerproces van Hamilton bij Ferrari steeds beter en natuurlijker gaat, antwoordt de zevenvoudig wereldkampioen duidelijk. “Nee. Het voelt helemaal niet als natuurlijk. Het voelt als een uitdaging.” Toch ziet Hamilton alsnog de zon achter de wolken. “Maar het voelt wel goed dat ik alles wat er in de auto zat eruit kon halen.”

Of Hamilton op zondag ook de zon in Melbourne ziet, is echter nog de vraag. Het weer in de Australische stad is erg wisselvallig en onvoorspelbaar, en er is een kans dat de Grand Prix veranderd in een regenrace. Geen goed nieuws voor Hamilton, die met de SF-25 nog niet in de regen heeft gereden. “Ik ga vanavond maar even de regenafstellingen leren”, besluit de Brit.

