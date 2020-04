Hamilton ziet levenslange rol als Mercedes-ambassadeur wel zitten

Zijn Formule 1-auto’s zijn al zijn hele carrière aangedreven door Mercedes-motoren en eigenlijk ziet zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het wel zitten om de rest van zijn leven verbonden te zijn met de Zilverpijlen. “Zelfs Sir Stirling Moss was nog altijd onderdeel van het team.”

Niemand heeft het meer over Ferrari, die geruchten zijn voorlopig naar de achtergrond gedreven, mede door Lewis Hamilton zelf. Vorige week verwees hij deze nog naar het rijk der fabelen, ook al verwijderde hij deze Instagram later van zijn tijdlijn. In gesprek met Sky Sport legt hij nog eens een keer uit hoe speciaal het Duitse merk voor hem is.

“Als je ziet wat Mercedes heeft gedaan voor al zijn coureurs. Zelf Sir Stirling Moss was nog altijd onderdeel van het team. Zij vereren en je wordt onderdeel van een geschiedenis, een partner voor het leven. Dat vind ik echt een heel mooi idee”, zegt Hamilton. “Ook de plannen van Mercedes voor de toekomst als het gaat om duurzaamheid, dat is ook belangrijk voor mij. De impact die we hebben, onze afdruk op de wereld.”

Er is Mercedes veel aan gelegen om op termijn carbonneutraal te worden, de racedivisie zet dan ook groot in op de Formule E. “We werken er aan om dat in 2039 te bereiken, we willen pionieren in de Formule 1. Daar wil ik onderdeel van uitmaken.” Hamiltons contract loopt na 2020 af en de Brit beseft dat de volgende overeenkomst weleens zijn laatste zou kunnen zijn.

“Ik ga mogelijk mijn laatste periode in de sport tegemoet. Dan kun je financieel gaan maximaliseren maar het gaat nu meer om de resultaten”, aldus Hamilton om er op zijn typische manier aan toe te voegen: “Het gaat om de reis en de bestemming en de andere dingen die je ook doet vullen dat aan.” Zijn baas Toto Wolff haalt het vaak aan, de twee hebben een vertrouwensband. Hamilton mag buiten het racen om zijn gang gaan en Wolff weet dat zodra zijn pupil donderdag de paddock oploopt, zijn hoofd alleen met racen bezig is.

“Toen ik bij het team kwam, kon ik deuren naar Tommy Hilfiger openen.” Bij het kledingmerk ontwerpt Hamilton inmiddels volledige collecties, het werk is een afleiding van de hectiek van de Formule 1. En je kan niet anders stellen dan dat het met 5 titels zijn vruchten heeft afgeworpen. “Als we nooit over Tommy hadden gesproken, zouden ze nu niet onderdeel uitmaken van het team. En kon ik niet de dingen doen die ik nu doe. Het heeft nooit voor afleiding gezorgd, het doel is nog altijd om titels te winnen.”