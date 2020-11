Hamilton over salarisplafond: ‘Coureurs zijn sterren van de sport, verdienen beloning’

Lewis Hamilton ziet een salarisplafond in de Formule 1 niet zitten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vindt dat de coureurs als sterren van de sport beloond moeten worden, aangezien de sport mede dankzij de coureurs groeit: “Dit is een miljardensport, dan zouden de coureurs ook beloond moeten worden voor wat ze bijdragen.”

“Ik denk dat het salarisplafond pas ingevoerd zal worden als ik hier niet meer ben”, zegt Hamilton. “De coureurs zijn de sterren van de sport, wij helpen de sport groeien. In andere sporten zijn er al zulke salarisplafonds ingevoerd, maar daar hebben de sporters hun eigen portretrechten in handen. Dit is een miljardensport, dan zouden de coureurs ook beloond moeten worden voor wat ze bijdragen”, stelt de 35-jarige Brit.

De Formule 1 speelt met het idee om vanaf 2023 een salarisplafond te introduceren, omdat sommige coureurs veel meer verdienen dan de rest. Zo verdient Hamilton dit seizoen zo’n 47 miljoen euro, terwijl de laagstbetaalde coureur, Antonio Giovinazzi, het met 500.000 euro moet doen. Met het salarisplafond zal een team niet meer dan dertig miljoen dollar mogen uitgeven aan hun twee coureurs, elke dollar meer die wordt uitgegeven aan de coureurs gaat ten koste van het teambudget, dat vanaf volgend jaar in de gaten gehouden wordt middels het budgetplafond van 145 miljoen dollar.

Tijdens een bespreking zouden de teams al akkoord zijn gegaan met het voorstel, waardoor het alleen nog in de nieuwe regels moet worden vastgelegd, waarna het vanaf 2023 in werking zal treden. Alpha Tauri-teambaas Franz Tost is, in tegenstelling tot Hamilton, een voorstander van het voorstel. “De coureurs verdienen te veel geld”, stelde hij begin deze maand. “Er zijn momenteel geen fans welkom, de FOM krijgt minder geld binnen en de teams verdienen minder. Ik snap niet waarom de coureurs dan nog zo veel krijgen. Ze moeten al blij zijn dat deze baan hebben en dat ze er iets aan overhouden”, aldus Tost.