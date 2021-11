Lewis Hamilton geeft toe dat hij nog wel wat werk te verrichten heeft na de vrijdagtrainingen in Qatar. De Brit begrijpt niet waarom hij niet in de buurt kon komen van teamgenoot Valtteri Bottas: “Ik ben een beetje langzaam.”

“Ik weet niet eens hoe groot het gat is”, zegt Hamilton tegen Sky Sports na de eerste twee vrije trainingen in Qatar. De Brit noteert tweemaal de vierde tijd, teamgenoot Valtteri Bottas begint zijn weekend met de derde en snelste tijd beter. “Ik zit absoluut niet in de buurt”, geeft Hamilton toe. In de tweede vrije training moest hij maar liefst vier tienden toegeven op Bottas.

“Het rijden zelf ging prima”, vervolgt Hamilton. “Het zijn allemaal snelle bochten dus het is zeker fysiek, maar het circuit is best mooi.” In de eerste vrije training maakte Hamilton nog melding van problemen met de motor. Hij had het gevoel dat hij vermogen tekort kwam. “Het was niet echt een probleem”, verzekert Hamilton. “Er was wat schade omdat ik over de kerbs reed, maar het is hopelijk niet al te serieus. Ik ben een beetje langzaam, ik moet erachter komen waardoor dat zo is.”

Andres Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, heeft wellicht al het antwoord voor Hamilton. Bottas reed namelijk met een andere afstelling dan zijn teamgenoot. “Als zijn auto goed werkt, dan ben ik ervan overtuigd dat we de auto ook goed kunnen afstellen voor Lewis. Dat is bemoedigend voor ons”, aldus Shovlin.