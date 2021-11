De tweede vrije training is een prooi geworden voor Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur hield met 1.23.148 een verrassend snelle Pierre Gasly en Max Verstappen achter zich. Daarachter volgde Lewis Hamilton (0.422).

Waar het woestijndecor ’s middags voor weinig vervoering zorgde, is het Losail International Circuit bij kunstlicht voor het oog beter te verteren. Bij volle maan werd de training aangevangen, de transparante vizieren zorgden voor de mooie plaatjes.

Voor Nikita Mazepin was de sessie in ieder geval afgelopen voordat hij begonnen was. De Rus hoefde zijn overall niet aan te doen omdat het chassis van zijn Haas vervangen diende te worden wegens schade aan zijn vloer. Tracklimits zijn zoals verwacht ook een terugkerend thema, in bocht 7, 8 en 16 werden meerdere tijden van het scorebord geschrapt.

Lees ook: Horner heeft respect voor Mercedes, maar: ‘Ik hoef Wolff’s kont niet te kussen’

Foto: Motorsport Images

Nadat het stof na een verder weinig nerverende sessie was opgetrokken, stond Valtteri Bottas bovenaan met een 1.23.148, gevolgd door Pierre Gasly op 0.209 en Verstappen op 0.350. Verstappen reed van iedereen de minste rondjes, hij noteerde ook nauwelijks een lange run. Teamgenoot Sergio Pérez kende ook geen probleemloze sessie, zijn achtervleugel werd meerdere keren onder handen genomen nadat deze zichtbaar ‘klapperde’ op het rechte stuk.

Iedereen doet het op dag 1 in ieder geval rustig aan op het nieuwe circuit. Het is nog niet de dag om grote risico’s te nemen, ook met het oog op eventuele reserveonderdelen die twee weken racen wellicht schaars zijn. Antonio Giovinazzi zorgde wel voor zorgen bij Alfa Romeo, hij leek zijn bodemplaat flink te beschadigen op de kerbs.

Lees ook: VT1 Qatar: Verstappen deelt eerste tik uit op stoffig Losail