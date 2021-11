Max Verstappen heeft veruit de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix Formule 1 van Qatar. De Red Bull-coureur ging op het Losail International Circuit rond in een tijd van 1.23.723 en was daarmee ruim vier tienden sneller dan Pierre Gasly. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton werden derde en vierde op respectievelijk vier en zeven tienden.

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst neergestreken in Qatar en dat was te merken: direct na het vrijgeven van het circuit om half twaalf Nederlandse tijd, doken vrijwel alle coureurs meteen de baan op. Weliswaar had iedereen donderdag al een track walk gedaan, maar de mogelijkheid om zoveel mogelijk meters te maken op het onbekende Losail werd met beide handen aangegrepen.

Het begin van de sessie was voor Pierre Gasly en Lando Norris. De coureurs van AlphaTauri en McLaren hadden enige tijd de snelste rondetijd in handen, maar na een kwartier was het Verstappen die het heft in handen nam en op de harde band de tijd aanscherpte tot 1.24.998.

(Getty Images)

Na een klein half uur had iedereen de baan genoeg verkend en werden de garages opgezocht. Na een kop thee doken de meeste coureurs weer het asfalt op, dit keer voorzien van de zachte rode band. Dat was direct te merken aan de rondetijden. Yuki Tsunoda dook op de softs als eerste onder de tijd van Verstappen, niet veel later gevolgd door Bottas. Ook dit keer was het echter Verstappen die zijn plekje bovenaan de tijdenlijst niet wenste af te staan en als eerste onder de 1.24 dook.

In een verder weinig enerverende tweede helft van deze eerste trainingssessie werd de 1.23.723 van Verstappen niet meer verbeterd. Het verschil naar Hamilton was met bijna acht tienden opmerkelijk groot. De Brit leek niet helemaal in zijn element met de Mercedes W12. Zo vroeg hij aan zijn race engineer of zijn wagen op de rechte stukken problemen had met de topsnelheid, maar dat bleek niet het geval te zijn. Ook had Hamilton moeite om bocht 1 goed te ronden. Naar eigen zeggen ging hij daar steeds iets te laat op het rempedaal. Al met al moet de Brit vrijdagmiddag een tandje bijzetten wil hij het Verstappen moeilijk maken.

De tweede sessie voor de Grand Prix van Qatar begint om 15:00 uur Nederlandse tijd en zal wat nuttiger data opleveren voor de race op zondag die ook om 15:00 uur Nederlandse tijd begint, 17:00 uur lokale tijd. De zon is tegen die tijd weg en de temperaturen liggen dan een stuk lager dan overdag.

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Qatar