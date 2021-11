Het gaat er dit seizoen soms verhit aan toe tussen Red Bull en Mercedes, maar, zo benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner, het respect is nog altijd wederzijds. Een band tussen de twee hoeft er echter niet te zijn, stelt Horner: “Ik hoef Toto’s kont niet te kussen.”

Het gaat er niet alleen op de baan soms verhit aan toe tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton, ook hun teambazen vechten onderling hun eigen strijd uit. De twee hebben zich dit seizoen regelmatig negatief uitgelaten over de ander en de gang van zaken in Brazilië leek de situatie er niet beter op te maken. Toch is er nog steeds wederzijds respect, benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner.

“Er is geen relatie, het is een competitie”, zo omschrijft Horner de ‘relatie’ tussen Red Bull en Mercedes, tussen hem en Toto Wolff, liever. “Het is intens, het is het spannendste titelgevecht ooit. We hebben respect voor wat Mercedes en Hamilton hebben bereikt, maar ik hoef niet met Wolff uit eten te gaan of zijn kont te kussen zoals andere teambazen wel eens doen”, sneert Horner, die duidelijk maakt dat respect iets anders is dan een band hebben. “Het is geweldig dat we vechten om de titels en het is de eerste keer in zeven jaar dat zij uitgedaagd worden. De sport is hier de grote winnaar”, stelt de Brit. “Hopelijk hebben we gewoon een hard, maar eerlijk gevecht tot het einde van het seizoen.”

Uiteindelijk komt het erop neer dat Red Bull en Mercedes de Formule 1-fans een mooie titelstrijd bezorgen, eentje waarvan Horner zelf ook enorm geniet. “De Formule 1 is een competitie, het is de meest technische en meest competitieve sport ter wereld”, vertelt hij. “Er staat veel op het spel, de deelnemers opereren op een hoog niveau. Op en naast de baan is het een intens seizoen geweest, maar dit is waar we voor leven. Er gebeurt veel achter de schermen in de fabriek. Als een team hebben we hard gevochten om in deze positie te komen. Max heeft negen races gewonnen, het team tien. We streven hier altijd naar. We bleven pushen en geloven. Mercedes heeft de lat ontzettend hoog gelegd. We genieten ervan dat we ons in deze positie bevinden, we zullen alles blijven geven”, verzekert de Red Bull-teambaas.

Foto: Red Bull Content Pool