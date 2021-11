Red Bull-teambaas Christian Horner is opgelucht dat de FIA het verzoek tot herziening van Mercedes heeft afgewezen. Volgens hem was dit de enige juiste beslissing en had een heropening van het onderzoek ‘een gevaarlijk precedent geschept’ en had dat de doos van Pandora geopend.

Mercedes opende begin deze week de aanval door een verzoek tot herziening in te dienen bij de FIA. Het team wilde dat de stewards opnieuw zouden kijken naar het incident tussen Verstappen en Hamilton in ronde 48 van de Braziliaanse Grand Prix, maar die hebben na zeer lang beraad dat verzoek afgewezen. Daarmee komt er geen onderzoek naar de verdedigende actie van Verstappen en kunnen de twee teams zich weer richten op het weekend in Qatar.

Dat het verzoek er wel kwam, verbaast Horner niet. “Ik was niet echt verrast”, zegt Horner, die bij de persconferentie vergezeld wordt door concullega Toto Wolff. “Je moet jezelf afvragen: is het relevant? Is het significant? Absoluut niet. Het zou mij verrassen als er een nieuwe zitting nodig zal zijn”, zei Horner nog voordat het nieuws binnen kwam. “Het schept een gevaarlijk precedent als deze zaak heropend wordt. Ik weet niet waarom het zo lang duurt. Het zou fijn zijn als we het voor de volgende sessie weten”, aldus de Brit, die niet veel later dus zijn zin krijgt.

Opgelucht is Horner zeker na de bekendmaking van het besluit: “Het is de juiste beslissing, anders hadden ze de doos van Pandora geopend, aangezien er dan meer incidenten tijdens de race onderzocht hadden moeten worden”, reageert hij op het nieuws. “Het belangrijkste nu is dat we ons op deze race focussen. We willen een eerlijk, mooi gevecht hebben. Niet alleen hier, maar tot aan Abu Dhabi.”