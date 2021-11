Teambaas Toto Wolff is niet verrast door de beslissing van de FIA om Mercedes’ verzoek af te wijzen om nogmaals naar het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Brazilië te kijken.

“Dit is precies wat we al hadden verwacht”, erkent Wolff. Volgens de Oostenrijker ging het Mercedes er ook niet per se om de zaak te heropenen: “We wilden vooral deze discussie op gang brengen. Dit”, doelt Wolff op de manier waarop coureurs tegen elkaar mogen racen, qua gedragscode, “zal de komende races namelijk een thema zijn”, verwacht hij.

Volgens Wolff dwong Verstappen Hamilton van de baan af toen de Brit hem in ronde 48 in Brazilië buitenom probeerde in te halen. Dat er nu dus geen onderzoek komt, betekent volgens Wolff dat de FIA dit dus toestaat. Dat kan volgens hem zeker gevolgen hebben. “Het racen verandert wel als je zo mag verdedigen.”

Mercedes’ teambaas herhaalt dat hij nog altijd vindt dat Verstappen Hamilton bewust dwong om wijd te gaan. “Iedereen die wel eens heeft geracet, ook ver onder Formule 1-niveau, kan aan hoe hij die bocht nam zien dat het niet zijn bedoeling was de bocht te halen.” Volgens Wolff waren ze zeker gebotst als Hamilton geen ruimte had gemaakt.

Hoewel Wolff vooraf al stelde dat hij niet dacht dat het protest iets zou uithalen, benadrukte hij wel: “Het gaat ons ook om het principe, om hoe er geracet mag worden.” In die zin is deze uitspraak met oog op de rest van de races ook belangrijk. “We willen namelijk niet dat de titelstrijd in Saoedi-Arabië of Abu Dhabi aan de jurytafel wordt beslist.”

Klein dossier

Om haar zaak te bepleiten had Mercedes volgens Wolff ‘een klein dossier’ aangeleverd. “Zonder er al te veel tijd in te investeren. Vooral niet door de engineers die werk gericht op de performance doen. We wisten dus ook al hoe het zou aflopen”, herhaalt Wolff. “We wilden deze zaak gewoon bepleiten, ook om het publiek te maken.”

Volgens Wolff is het ook belangrijk dat de FIA tijdens de race toegang heeft tot zoveel mogelijk beeld. In Brazilië beschikte het bijvoorbeeld niet over Verstappens voorwaartse onboard. “We moeten zorgen dat de stewards al het relevante beeld tot hun beschikking hebben.”

