Williams heeft nog altijd niet bevestigd wat de toekomst van Logan Sargeant inhoudt. Toch lijkt het er nu op dat de keuze al wel gemaakt is. De boordradio van het team naar de Amerikaan vertelt ons namelijk wel het een en ander.

Van een ‘silly season’ was dit jaar bepaald geen sprake. Elk team gaat volgend jaar gewoon verder met dezelfde coureurs als dit jaar. Nou ja, elk team… Williams moet nog altijd bevestigen wie er volgend jaar naast Alexander Albon gaat rijden. Logan Sargeant kende een moeizaam eerste seizoen in de Formule 1. Hij scoorde slechts één punt en sluit het jaar af als 21e, achter invaller Liam Lawson. Het heeft de deur geopend voor speculatie over zijn toekomst, zeker nu veelbelovende coureurs als Lawson, Felipe Drugovich en Frederik Vesti aan de zijlijn staan te wachten op een kans.

Het hele seizoen door hebben teambaas James Vowles en andere kopstukken binnen Williams hun steun uitgesproken voor Sargeant, maar die contractverlenging bleef toch uit. Zelfs nadat Sargeant zijn eerste punt behaalde in Austin kon Vowles nog geen uitsluitsel geven over de toekomst van de Amerikaan. Toch lijkt het erop dat de keuze achter de schermen al wel gemaakt is.

Boordradio

Het is gebruikelijk dat de coureurs en teams elkaar bedanken zodra ze de finishlijn overgaan in Abu Dhabi. Wanneer Sargeant dat doet, wekken zijn race engineer en Vowles de suggestie dat Sargeant in ieder geval een jaar langer aan mag blijven. “Ik hoop dat we dit door kunnen zetten”, zegt Sargeant. Zijn engineer antwoordt daarop: “Bedankt Logan, we kijken uit naar volgend jaar.” Vowles voegt daar vervolgens aan toe: “Ik kijk uit naar de winter samen, en nog velen daarna.”

Wanneer Sky Sports Vowles hier later naar vraagt, houdt Vowles de boot nog een beetje af. “Logan is al jaren een onderdeel van onze Driver Academy, wat er ook gebeurt. Hij is hoe dan ook een ontzettend snelle coureur. Maar nog los daarvan, als je naar de laatste vijf races kijkt, dan zie je duidelijk dat hij doet wat hij moet doen om dat zitje te verdienen. Maar op dit moment kunnen we dat nog niet bevestigen. Het belangrijkste om op dit moment te weten, is dat ik trots ben op de vooruitgang die hij heeft geboekt dit jaar. We hebben erg veel tijd samen deze winter, en we zien wel wat daar uit komt.”

Luister hieronder naar het moment op de boordradio tussen Sargeant en Vowles.

