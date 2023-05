Helmut Marko heeft bevestigd dat Red Bull sterk overwoog om AlphaTauri te verkopen. Uiteindelijk koos de organisatie echter toch voor een andere aanpak. Toch moeten volgens de Red Bull-adviseur de resultaten wel echt gaan verbeteren de komende tijd.

Hoewel Red Bull bepaald niet kan klagen over de vroege resultaten dit seizoen, geldt het tegenovergestelde voor het zusterteam AlphaTauri. Nyck de Vries is een van de twee coureurs die nog altijd geen punten hebben gehaald. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda doet het wat beter, maar ook hij is enkel goed geweest voor slechts twee punten tot nu toe. Daarmee staat AlphaTauri nu op de een-na-laatste plaats met enkel nog Williams achter zich.

Vanwege de teleurstellende resultaten doken eerder dit jaar de geruchten op dat Red Bull het zusterteam in de verkoop zou zetten. Daar zou ook aan bijdragen dat na het overlijden van Dietrich Mateschitz – de oprichter van het merk Red Bull – er een interne reorganisatie zou komen. Hoewel het uiteindelijk nooit zover is gekomen, bevestigt Marko nu wel dat de optie serieus werd overwogen.

Red Bull koos voor andere aanpak AlphaTauri

“We hadden het intern over het hoe en wat”, vertelde Marko aan het Duitse RTL. “Maar we besloten uiteindelijk dat AlphaTauri in het bezit van Red Bull blijft. Voor Mateschitz was het altijd een belangrijk onderdeel van zijn filosofie over het racen, omdat een heleboel jonge coureurs bij ons komen via AlphaTauri. We willen AlphaTauri weer zien als een van de sterkste teams in het middenveld. Het komt dan wel dichter bij Red Bull.”

De laatste woorden van Marko gelden waarschijnlijk zowel letterlijk als figuurlijk. Het aanhalen van de banden tussen de beide teams zal voor de organisatie erg belangrijk zijn, ook om zo de prestatie van AlphaTauri op te krikken. De verwachting is dat dit gepaard gaat met een verhuizing van het team: weg uit het Italiaanse Faenza, naar een nieuwe locatie in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt het dichter bij Milton Keynes, waar de fabriek en het hoofdkantoor van Red Bull Racing staan. Samen met nieuwe teambaas Laurent Mekies en nieuwe directeur Peter Bayer moeten daarmee de prestaties van AlphaTauri het komende seizoen gaan verbeteren.