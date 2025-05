Topadviseur Helmut Marko is ervan overtuigd dat Max Verstappen in 2026 bij Red Bull zal blijven. Eerder uitte hij nog zijn twijfels of de Nederlander zijn huidige contract wel zou uitdienen. Meerdere teams zouden achter de schermen gigantische bedragen hebben geboden om Verstappen binnen te halen, maar volgens Marko blijft hij voorlopig trouw aan het team dat hem al vier titels bezorgde.

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull is dit jaar onderwerp van veel speculatie geweest. In vergelijking met eerdere jaren verloor het team flink aan competitiviteit. Het wordt algemeen geaccepteerd dat Verstappen vorig jaar op eigen kracht een nieuwe wereldtitel in de wacht sleepte. Red Bull eindigde ondertussen op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter McLaren en Ferrari. In het huidige seizoen lijkt Verstappen het nog moeilijker te krijgen. Na zes races staat hij op een achterstand van 32 punten ten opzichte van Oscar Piastri, en 16 punten ten opzichte van Lando Norris.

Hoewel Verstappen een contract heeft tot en met 2028, weten we allemaal – mede dankzij Helmut Marko – dat bepaalde exitclausules hem in staat stellen de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Marko uitte tijdens het raceweekend in Bahrein al zijn zorgen over een mogelijk vertrek van Verstappen. In een interview met het Duitse BILD komt de 82-jarige topadviseur echter terug op die uitspraken. Hij meent dat de viervoudig wereldkampioen zich in ieder geval voor 2026 aan Red Bull heeft gecommitteerd.

‘Verstappen blijft loyaal aan Red Bull’

Gevraagd naar zijn recente opmerkingen over Verstappen verklaarde Marko: “Mijn zorgen zijn al afgenomen. Max is loyaal en zet zich publiekelijk in voor Red Bull. Dat past bij hoe ik hem op dit moment zie. Hij is volledig gefocust op zijn werk hier. Daarom denk ik niet dat hij zelfs maar aan een verandering denkt. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Max ook in 2026 voor Red Bull zal racen. We hebben het vóór het seizoen al gehad over de verwachtingen voor 2025. Iedereen – inclusief Max – was het erover eens dat het verdedigen van de titel natuurlijk het doel is, maar dat we er niet vanuit kunnen gaan dat het gaat lukken. We zullen er alles aan doen om dit te bereiken, maar niemand kan van ons verwachten dat we altijd winnen.”

LEES OOK: ‘Voormalig Red Bull-ingenieur ontwierp geheime truc voor McLaren’

Naar verluidt hebben verschillende teams inderdaad interesse getoond in Max Verstappen. Mercedes en Aston Martin gelden vooralsnog als de voornaamste opties voor de Limburger. Met het oog op de nieuwe reglementen van 2026 zou vooral Aston Martin erop gebrand zijn hem te contracteren. In de media was al sprake van monstercontracten die hem naar Silverstone zouden moeten lokken. “Ik heb dat ook gelezen, maar ik denk niet dat dat een grote rol speelt voor Verstappen”, besloot Marko. “Enerzijds verdient hij die bedragen niet bij ons, anderzijds wil hij gewoon winnen. Daarom moeten we hem de snelste auto geven. Daar werken we aan – we komen binnenkort met upgrades.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.