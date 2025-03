Helmut Marko geeft inzage in het contract van Max Verstappen! Te midden van groeiende speculaties over de toekomst van de Nederlander – met name over zijn verbintenis met Red Bull – legt Marko uit dat de exit-clausules in zijn contract tijdens de zomerstop geactiveerd kunnen worden. Door de onrust binnen het team is het niet ondenkbaar dat Verstappen een vroegtijdige transfer overweegt.

Mede dankzij de onstabiele start van Red Bull in 2025 gaat er veel aandacht uit naar de contractuele uitstapregelingen van Max Verstappen. Hoewel de regerend wereldkampioen nog steeds meedingt naar de eerste plaats in het kampioenschap, uitte hij al ontevredenheid over de prestaties van de huidige RB21 en de omstreden beslissingen van het team. De controversiële wissel tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda zou voor frictie hebben gezorgd.

Exit Verstappen betekent exit Marko?

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar in gesprek met Formel1.de bevestigde Helmut Marko nogmaals dat er genoeg exit-clausules bestaan. Deze bepalingen maken het mogelijk om een contract vroegtijdig te ontbinden, mits het team ondermaats presteert. “Natuurlijk heeft elke coureur exit-regelingen in geval van tegenvallende prestaties”, aldus de Oostenrijker. “Maar op dit moment spelen die nog geen rol. Ik kan bevestigen dat de prestatieclausules in het contract van Verstappen gekoppeld zijn aan de zomerstop. Maar op dit moment staat hij tweede in het wereldkampioenschap, slechts acht punten achter Lando Norris.”

Helmut Marko bevestigde dat Red Bull hun stercoureur koste wat kost wil behouden, maar dat het team daarvoor wel een competitieve auto moet aanleveren. “Het moge duidelijk zijn dat we hem willen behouden, en daarom moeten we hem een goede auto geven. Maar zoals het er nu voor staat, is er geen reden voor hem – laat staan contractueel – om ons te verlaten.” Marko, die in april zijn tweeëntachtigste verjaardag viert, stelde tenslotte dat een eventueel vertrek van Verstappen ook een reden zou kunnen zijn om zelf met pensioen te gaan. “Zijn afscheid zou voor mij een goede reden zijn om het team te verlaten.”

