Het team van Red Bull krijgt nog altijd kritiek te verduren op de omstreden wissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Laatstgenoemde reed slechts twee races voor het hoofdteam voordat hij werd teruggezet naar Racing Bulls. Formule 1-veteraan en analist Ralf Schumacher vindt dat Red Bull nooit een jonge coureur naast Verstappen had moeten zetten – iemand als Nico Hülkenberg zou volgens hem veel waardevoller zijn geweest.

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports betoogt Schumacher dat Red Bull te veel vasthoudt aan het eigen juniorprogramma. Jonge coureurs zouden zich bij Racing Bulls moeten ontwikkelen, maar niet te vroeg naar het hoofdteam moeten worden gehaald. Derhalve was het een grote fout om Liam Lawson dit jaar al te laten promoveren. Met het oog op een vijfde titel voor Verstappen en het terugveroveren van de constructeurstitel, zou Nico Hülkenberg juist de perfecte tussenpaus zijn geweest voor Red Bull.

‘Horner had niet moeten blijven’

“Red Bull moet nu dringend conclusies trekken,” aldus Schumacher. “Ik denk dat er gewoon geen harmonie meer is. Christian Horner lijkt er verkeerd aan te hebben gedaan om op zijn positie te blijven. Naar mijn mening heeft hij op de verkeerde paarden gewed en zijn er te veel goede mensen vertrokken – en dit is nu het resultaat. Op managementgebied was en is dat echt slecht.”

“Dat gezegd hebbende, ben ik verbaasd over wat Helmut Marko nu met Racing Bulls doet,” vervolgde Schumacher. “Ik had Liam Lawson geen nieuwe kans geboden. Ik had liever direct een jonge coureur gecontracteerd – er staan er genoeg in de gelederen. Eén ding is ook duidelijk geworden: Lawson zal waarschijnlijk nooit een topcoureur worden. En wat de volgende generatie betreft, Red Bull steekt zoveel tijd en geld in het opleiden van jonge talenten. Daarbij moet ik ook zeggen dat Helmut Marko Liam Lawson te ver heeft gepusht. Twee races waren niet genoeg – ze hadden veel meer met hem moeten werken.”

‘Had Nico Hülkenberg naar Red Bull gehaald’

Waar Racing Bulls zich moet richten op het opleiden van jonge coureurs, zou Red Bull volgens Schumacher meer baat hebben bij een ervaren rijder. “De fout, vanaf het begin, was om Nico Hülkenberg niet in de auto te laten stappen. Van wat ik heb gehoord, wilde Christian Horner dat niet. Maar het team had een duidelijke nummer twee nodig om Max Verstappen te ondersteunen. Hülkenberg zou perfect zijn geweest: snel en solide, zowel in de kwalificatie als in de race.”

“Dat was de grote fout,” concludeerde de Duitser. “Ik denk dat Horner Colapinto wilde, maar hij verdween van de kandidatenlijst. Marko besloot zich te richten op hun jonge programmacoureurs, maar in twee races waren er alleen maar totale mislukkingen,” doelde hij op het presteren van Liam Lawson. “Op dit moment heeft Max Verstappen gewoon niks aan een jonge coureur.” Met het aantrekken van Sergio Pérez heeft Red Bull eerder gegokt op een ervaren coureur van buitenaf. In zijn eerste jaren bij het team leek dat te werken, al zou hij later bezwijken onder de druk.

