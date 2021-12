Mercedes heeft dit seizoen na de Grand Prix van Brazilië niet met een illegale auto gereden. Dat stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko in een interview met de Duitse website Formel1.de.

De uitspraak van Marko is opvallend te noemen. De twee teams vochten dit seizoen een verbeten duel met elkaar uit. Daarbij werden over en weer beschuldigingen geuit. Red Bull ging zelfs zo ver dat het de legaliteit van de Mercedes W12 ter discussie stelde. Daarbij ging het om de flexibele achtervleugel (met een te wijde opening voor de DRS) en de vermeende raketmotor van Lewis Hamilton in Brazilië.

Nu het seizoen is afgelopen is de rust weer wat teruggekeerd en ook Marko is inmiddels wat milder gestemd. In gesprek met Formel1.de geeft de oud-coureur toe dat de FIA kritisch naar de wagen van Mercedes heeft gekeken en dat er niets illegaals is gevonden. “Ik ben er dus zeker van dat alles legaal was in de races na Brazilië.”

Marko zegt nadrukkelijk ‘na Brazilië’, maar de race op Interlagos blijft een twistpunt. Hamilton kreeg voor het Braziliaanse raceweekend een douw vanwege een illegale achtervleugel. In de sprintrace reed hij van helemaal achteraan naar de vijfde plaats. De Grand Prix zelf begon hij vanwege een motorwissel vanaf de tiende plaats, maar hij reed op Interlagos met groot machtsvertoon naar de overwinning. “De manier waarop Hamilton ons voorbij vloog was uniek”, aldus Marko. “Het was gewoon verbazingwekkend. Er zijn zes Mercedes-aangedreven auto’s en alleen Hamilton had zo’n wonderwapen. Maar zo is het nu eenmaal en we willen niemand van iets beschuldigen.”

