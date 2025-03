Red Bull-topadviseur Helmut Marko is tevreden met de tweede plek van Max Verstappen in de GP van Australië. In aanloop naar Melbourne ging men er bij Red Bull eigenlijk vanuit dat de Nederlander zou strijden voor de posities achter beide McLarens. Marko heeft echter goed kunnen zien op welke vlakken de papaja’s tijd winnen ten opzichte van de concurrentie en hint op grote upgrades voor zijn eigen team.

Max Verstappen moest zich tijdens de kwalificatie al achter polesitter Lando Norris en Oscar Piastri scharen. In zijn RB21 kon hij zich niet meten met de geduchte McLaren MCL39. Des te meer gerust is Helmut Marko nu Verstappen in de race alsnog als tweede is geëindigd, zeker omdat de wedstrijd werd geplaagd door slecht weer, uitvalbeurten en de bijbehorende safety cars. “We zijn extreem gelukkig met de uitslag”, verklaarde Marko achteraf tegenover het Oostenrijkse ORF. In aanloop naar de race hield hij rekening met veel meer tijdsverlies ten opzichte van McLaren, al had dat waarschijnlijk ook te maken met het noodweer in Melbourne.

Bandenslijtage

“Om te winnen hadden we nog meer regen nodig, maar we kwamen wel al in de buurt”, concludeerde hij. “McLaren heeft het qua bandenslijtage gewoon beter voor elkaar, daar moeten wij echt nog aan werken. Dat zagen we al in de longruns in Bahrein.” De 81-jarige topadviseur uit Graz voorspelt dan ook dat Red Bull binnenkort tijd hoopt te winnen op dit vlak.

“Tussen de derde en de vijfde race willen we een grote stap vooruit kunnen zetten”, verklapte Helmut Marko. De Formule 1 reist komend weekend naar China en begint daarna in april aan een drieluik in Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. Mogelijk wordt tijdens deze eerste triple header een grote upgrade geïntroduceerd op de RB21. Als Max Verstappen zijn titel wil verdedigen, zal Red Bull hoe dan ook met nieuw materieel moeten komen. De Nederlander voorspelde zelf dat McLaren onder droge omstandigheden niet te kloppen is.

Helmut Marko feliciteert Max Verstappen met zijn tweede plaats na afloop van de GP van Australië (Getty Images)

