Helmut Marko, die nooit verlegen zit om een tegendraadse mening, toont zich bijzonder kritisch over het feit dat de Formule 1 dit weekend in Las Vegas staat. De derde GP op Amerikaanse bodem is het paradepaardje van de organisatie, maar volgens Marko voldoet het evenement absoluut niet aan de verwachtingen. “Een krankzinnige stad aan het begin van een krankzinnige triple header“, stelt hij.

Met veel bombarie opende Las Vegas vorig jaar haar deuren voor de inaugurele Grand Prix. Het spektakel was echter van korte duur; na slechts negen minuten werd de eerste vrije training gestaakt omdat Carlos Sainz zijn bolide beschadigde op een losliggende putdeksel. Het was een voorbode voor een rommelig weekend met meerdere boze fans. Ook in aanloop naar de tweede editie van deze nieuwe parel op de Formule 1-kalender en tevens de enige race die volledig door Liberty Media wordt beheerd, is Helmut Marko nog steeds niet overtuigd.

“Het is niet geweldig”, stak hij van wal tegenover het Oostenrijkse OE24. “Dit is echt een krankzinnige stad, de gokautomaten staan zelfs in de lobby van je hotel. En dan is het ook nog eens een nachtrace. Vorig jaar hadden we geluk dat het circuit een geweldige race opleverde, want het evenement voldeed absoluut niet aan de hooggespannen verwachtingen.”

‘Krankzinnige triple header’

Helmut Marko legde verder uit dat ook de lokale bevolking niet blij is met het racespektakel. “De GP wordt niet echt toegejuicht door de inwoners van Las Vegas”, vervolgde hij zijn relaas. “Ze zetten vrijwel alle straten af, dus je moet enorme omwegen nemen om ergens te komen. En dan moeten we ook nog eens een dag eerder aankomen dan normaal, omdat de aansluitende vluchten van en naar Las Vegas zo slecht zijn.”

LEES OOK: Verstappen uit kritiek op slopende triple-header: ‘Gebalanceerde planning zou beter zijn’

Tot slot hekelde de Oostenrijker het feit dat de GP van Las Vegas deel uit maakt van een nieuw drieluik. Na de drukke Amerikaanse triple header volgen ook de laatste drie Grands Prix elkaar in rap tempo op. “Het vraagt wel veel van me”, gaf de 81-jarige man uit Graz toe. “Een triple header aan het einde van dit seizoen is echt krankzinnig.” Max Verstappen uitte eerder ook al zijn ongenoegen over de drukke planning.

