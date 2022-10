Max Verstappen is na een verwarrend einde van de Grand Prix van Japan tweevoudig wereldkampioen Formule 1. Lang leek het erop dat de Nederlander één punt tekort zou komen, maar uiteindelijk werden er toch volle punten uitgedeeld en dus is Verstappen kampioen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots, maar op dit moment vooral verward.

Helmut Marko ging er zelf ook al vanuit dat het titelfeestje van Verstappen nog twee weken op zich zou laten wachten, maar door volle punten is de nu tweevoudig wereldkampioen niet meer te achterhalen. Marko kijkt ook verward naar de besluitvorming van de FIA: ‘Het is ongelofelijk, wij horen het hier ook net. Eerst was het al verwarrend of de laatste ronde was aangebroken en toen kwam dit er nog bij’, vertelt Marko.

Hoe dan ook was het tweede kampioenschap van Verstappen nog maar een kwestie van tijd. Toch zal Red Bull geen groot feest gaan bouwen in Japan: ‘Om eerlijk te zijn hadden we tot enkele minuten geleden niet eens verwacht dat we hem zouden gaan winnen, we hebben vanavond al een vlucht, maar dat feestje gaat er zeker nog komen’, sluit Marko af.