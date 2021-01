Helmut Marko over Albon in DTM: ‘Een echte uitdaging’

Red Bull heeft een oplossing voor Alex Albon gevonden. De Thaise coureur, die zijn Red Bull-stoeltje kwijtraakte aan Sergio Pérez, zal in 2021 een aantal races in de DTM rijden. Ook Red Bull-junior Liam Lawson wordt in het Duitse toerwagenkampioenschap gestald. Volgens Marko is de DTM ‘een echte uitdaging’.

Eerder raakte bekend dat Alex Albon bij Red Bull actief zou blijven als reserve-, simulator- en testcoureur en nu voegt het Oostenrijkse team dus ook ‘een aantal’ DTM-races aan zijn programma toe. Om welke races het gaat is niet duidelijk. “Albon zal deelnemen aan geselecteerde DTM-races wanneer zijn Formule 1-taken als test-, vervangings- en simulatorcoureur het toelaten“, liet Red Bull in een statement weten.

Naast Albon wordt ook Liam Lawson gestald in de DTM. De Nieuw-Zeelander was in 2019 en 2020 actief in de Formule 3. Red Bull-topman Helmut Marko ziet de DTM als een ‘interessante’ kans. “De DTM is, met een deelnemersveld van hoog niveau en de GT3-sportwagens, een interessant platform en een echte uitdaging, zowel voor Alex Albon als onze Red Bull-junior Liam Lawson”, aldus Marko.



Ook DTM-baas Gerhard Berger is opgetogen met toevoeging van beide Red Bull-coureurs aan zijn kampioenschap. “Formule 1-coureurs zoals Alex Albon, DTM-sterren zoals drievoudig kampioen René Rast en jonge talenten zoals Liam Lawson, dat is een eersteklas mix van coureurs zoals ik die zou willen voor het DTM-seizoen in 2021″, vertelt de Oostenrijker.

