Er is een hoop te doen omtrent het vertrek van Günther Steiner bij het team van Haas. Deze week kwam naar buiten dat de Italiaan zijn spullen moet pakken en dat Ayao Komatsu aan het roer staat vanaf 2024. Red Bull-topman Helmut Marko weet de vinger op de zere plek te leggen en vertelt de reden achter het vertrek.

Steiner vertelde afgelopen week voor het eerst over zijn vertrek. Hij zegt dan ook dat het enorm steekt, maar een echt concrete reden gaf de Italiaan niet. Helmut Marko vertelt aan F1 Insider wat volgens hem de reden is. “Wat ik gehoord heb is dat hij zijn populariteit wilde gebruiken, zodat hij aandelen van het team kon krijgen. Dat wilde Gene Haas niet meer. Steiner werd het slachtoffer van zijn populariteit.”

Marko benoemt ook het gevaar van populariteit binnen de sport. “Laat ik het zo zeggen, als je te populair wordt, bijvoorbeeld door Netflix, lijk je vleugels te krijgen. Maar als je te snel te hoog vliegt, zal je ook weer sneller vallen.”

Steiner verlaat het team na tien jaar als teambaas. Zelf baalt hij er vooral van dat hij geen afscheid heeft kunnen nemen van de mensen binnen het team. “Het steekt vooral dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van de mensen binnen het team.”

